La squadra di manfredini cade a corticella Campagnola il coraggio non basta Santaniello entra e punisce i rosanero
CORTICELLA 1 CAMPAGNOLA 0 CORTICELLA: Calzati, Luccarini (34’ st Baccolini), Cantelli, Caniato (12’ st Manga), Caselli, Salcuni, Dragona (29’ st Tonelli), Chiossi, Sene, Cianciulli (16’ st Pescatore), Cisotto (12’ st Santaniello). A disp. Arcamone, Gabrielli, Venturi, Bazzani. Allenatore: Cavina. CAMPAGNOLA: Vlas, Calabretti, Setti (44’ st Mora), Previato (32’ st Barilli), Marzi, Cinelli, Esposito (25’ st Consiglio), Vezzani (25’ st Angellilis), Zito, Montanari, Alberti (36’ st Camillo), Margotta. A disp. Vioni, Aurea, Cavicchioli. Allenatore: Manfredini. Arbitro: Domeniconi di Faenza. Rete: 14’ st Santaniello (CO). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
