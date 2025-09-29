La Spagna vieta l' uso delle basi militari Usa per inviare le armi a Israele

Il governo spagnolo guidato da Pedro Sánchez ha vietato agli Stati Uniti l'utilizzo delle basi militari di Rota, a Cadice, e Moron de la Frontera, a Siviglia, per l'invio di armi a Israele, obbligando Washington a cercare rotte alternative, tra cui l'Italia. "Le due basi sono sotto la sovranità. 🔗 Leggi su Today.it

Israele contro la Spagna per le misure su Gaza: “Antisemiti”. E vieta l’ingresso alla vicepremier Diaz e alla ministra Rego

La Spagna vieta l’ingresso ai due ministri israeliani Ben-Gvir e Smotrich. “La misura si applica immediatamente”

Mentre in Spagna il governo Sánchez dice stop alle armi a Isr4ele e vieta l’ingresso ai militari coinvolti nei crimini di G4za, scopriamo che i soldati isr4eliani vengono a trascorrere le vacanze nel nostro Paese. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto spiegazioni in Par - facebook.com Vai su Facebook

Spagna vieta uso basi militari Usa per armi a Israele: nuove tensioni diplomatiche con Washington - Il governo di Pedro Sánchez vieta agli Stati Uniti di utilizzare le basi di Rota e Morón per inviare armi a Israele, impedendo così il passaggio di aerei o navi che potrebbero ora cercare rotte altern ... msn.com scrive

Spagna vieta transito armi Usa per Israele in basi Rota e Moron