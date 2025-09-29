La Slovacchia valuta tagli alla difesa | per il ministro la minaccia russa è ridimensionata

Roma, 29 settembre 2025 – “Dobbiamo chiederci onestamente se questo impegno sarà mantenuto, perché il consolidamento viene prima di tutto ”, ha detto il ministro Kali?ák domenica a JOJ24, riferendosi alle future spese per la difesa. La scorsa settimana il Parlamento slovacco ha approvato il terzo pacchetto di consolidamento fiscale. Il titolare della Difesa Kali?ák ha affermato che il suo ministero punta a contribuire per circa 200 milioni di euro. La Slovacchia, che confina con l’Ucraina, ha finora rispettato l’obiettivo NATO del 2% e al vertice dell’Aia si era impegnata ad aumentare la quota fino al 5% del PIL. 🔗 Leggi su Quotidiano.net