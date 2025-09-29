La Slovacchia valuta tagli alla difesa | per il ministro la minaccia russa è ridimensionata
Roma, 29 settembre 2025 – “Dobbiamo chiederci onestamente se questo impegno sarà mantenuto, perché il consolidamento viene prima di tutto ”, ha detto il ministro Kali?ák domenica a JOJ24, riferendosi alle future spese per la difesa. La scorsa settimana il Parlamento slovacco ha approvato il terzo pacchetto di consolidamento fiscale. Il titolare della Difesa Kali?ák ha affermato che il suo ministero punta a contribuire per circa 200 milioni di euro. La Slovacchia, che confina con l’Ucraina, ha finora rispettato l’obiettivo NATO del 2% e al vertice dell’Aia si era impegnata ad aumentare la quota fino al 5% del PIL. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: slovacchia - valuta
Valutazione Gratuita della Composizione Corporea - con la Dott.ssa Laura Di Tommaso ? 18 SETTEMBRE 2025 dalle ore 9:00 La Dott.ssa Laura Di Tommaso, nutrizionista del nostro studio, offrirà una giornata dedicata alla valutazione gratuita della compo - facebook.com Vai su Facebook
Difesa: Giorgetti, aumento spesa senza tagli a stato sociale e sanita' - 'Non e' assolutamente immaginabile fare tagli allo stato sociale, in particolare alla sanita', a ... Secondo ilsole24ore.com