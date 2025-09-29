La Sindaca Anna Petta entra nell’Assemblea Regionale del PD Campania

Tempo di lettura: 2 minuti “La recente elezione di Piero De Luca a Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania segna una tappa fondamentale per il nostro partito. La sua candidatura unitaria rappresenta un momento di rinnovata coesione: Piero ha dimostrato negli anni grande attenzione ai territori, capacità di ascolto, concretezza e una naturale attitudine a fare rete. Qualità essenziali per guidare il PD verso una fase politica nuova, unita e partecipata, in vista delle prossime sfide elettorali.” – dichiara Anna Petta, Sindaca di Baronissi e dirigente del PD. “Sono onorata di essere stata eletta a far parte della nuova Assemblea Regionale del PD. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

