La sfilata di Giorgio Armani a Brera | le lanterne Einaudi al pianoforte e Richard Gere e Cate Blanchett in prima fila Il racconto dell’ultimo tributo a Re Giorgio

Struggente, emozionante, potente come ogni sfilata di Re Giorgio. Ludovico Einaudi si è seduto al pianoforte, le note di "Nuvole Bianche" hanno pervaso il cortile dell'Accademia di Brera illuminato da centinaia di lanterne ed è iniziata la magia. Qui, dove gli studenti ancora immaginano di cambiare il mondo con la loro idea di bellezza, ha sfilato la collezione PrimaveraEstate 2026: l'ultima che porta la firma diretta dello stilista e da lui pensata per celebrare i 50 anni del suo brand. I bagliori dei cristalli degli abiti si irradiavano lungo le colonne del porticato mentre le modelle incedevano lente.

