La sfilata di Giorgio Armani a Brera | le lanterne Einaudi al pianoforte e Richard Gere e Cate Blanchett in prima fila Il racconto dell’ultimo tributo a Re Giorgio
Struggente, emozionante, potente come ogni sfilata di Re Giorgio. Ludovico Einaudi si è seduto al pianoforte, le note di “Nuvole Bianche” hanno pervaso il cortile dell’Accademia di Brera illuminato da centinaia di lanterne ed è iniziata la magia. Qui, dove gli studenti ancora immaginano di cambiare il mondo con la loro idea di bellezza, ha sfilato la collezione PrimaveraEstate 2026: l’ultima che porta la firma diretta dello stilista e da lui pensata per celebrare i 50 anni del suo brand. I bagliori dei cristalli degli abiti si irradiavano lungo le colonne del porticato mentre le modelle incedevano lente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sfilata - giorgio
Prima sfilata senza Giorgio Armani: in Brera l’ultima collezione curata personalmente dal fondatore della maison
Giorgio Armani celebra i 50 anni della maison, mostra e sfilata a Brera
Dai look delle star a Venezia al progetto Archivio, dall’ultima sfilata Armani Privé alle origini della Couture: l’eredità "stellare" di Giorgio Armani
Ricordiamo la lunga amicizia tra Giorgio Armani e Richard Gere in occasione della sfilata della Milano Fashion Week 2025 che celebra l'opera dello stilista e maestro moda - X Vai su X
Kasia Smutniak alla Milano Fashion Week con top gioiello e completo di velluto: il look déco chic per l'ultima sfilata dell'amico Giorgio Armani https://vogueitalia.visitlink.me/J2rwFm - facebook.com Vai su Facebook
Hollywood a Brera per l'ultima sfilata di Armani - Così alla Pinacoteca di Brera questa sera, per l'ultima collezione disegnata e curata personalmente da re Giorgio, sono arrivati tutti, da Laura Mattarella a Liliana Segre, da Cate Blanchett a Richard ... ansa.it scrive
L'ultima collezione disegnata da Giorgio Armani ha sfilato alla Pinacoteca di Brera, a Milano - Pantelleria, Milano, blu scuro, seta e tessuti scivolati: un fermo immagine sulla collezione per la primavera estate 2026, l'ultima disegnata da ... Scrive fashionunited.it