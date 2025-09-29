La serie B comincia dall’ora dei cambi Varela e Tavernelli oro della panchina

di Andrea Lorentini Qualche settimana fa Cristian Bucchi aveva detto che dopo la partita contro il Carpi si sarebbe potuto fare un primo, seppur provvisorio, bilancio di questo inizio di stagione. Quello dell’ recita: primato in classifica, sei vittorie su sette giornate e miglior attacco del girone B. A questo aggiungiamo tre rimonte nelle ultime quattro partite e nessun gol subito dopo l’intervallo. I conti dopo il primo mini ciclo di campionato sostanzialmente tornano al netto di quale rete di troppo regalata agli avversari e del fatto che nelle ultime quattro giornate la squadra sia sempre andata in svantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

