Il 25 aprile scorso, giorno del suo compleanno, Andrea Vianello ha annunciato la sua separazione consensuale dalla Rai: “Non è stato semplice. I trentacinque anni passati nel servizio pubblico rimangono. La Rai è davvero un pezzo della mia vita, l’ho amata tanto. Non è stato bello lasciarsi, ma mi sono reso conto che non c’erano prospettiv e, né l’interesse dei vertici nei miei confronti. Ho preferito liberarmi senza attriti e non intendo fare polemiche con quella che è stata casa mia. In questi mesi c’è stata la cosiddetta decantazione e adesso che la stagione è ricominciata ho ripreso a guardarmi attorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La sera prima dell'ictus ero andato in onda fino a tardi e mi portavo dietro un forte mal di testa. Era in atto la dissecazione della carotide, mia moglie capì": parla Andrea Vianello