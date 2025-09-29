La sera prima dell’ictus ero andato in onda fino a tardi e mi portavo dietro un forte mal di testa Era in atto la dissecazione della carotide mia moglie capì | parla Andrea Vianello

Il 25 aprile scorso, giorno del suo compleanno, Andrea Vianello ha annunciato la sua separazione consensuale dalla Rai: “Non è stato semplice. I trentacinque anni passati nel servizio pubblico rimangono. La Rai è davvero un pezzo della mia vita, l’ho amata tanto. Non è stato bello lasciarsi, ma mi sono reso conto che non c’erano prospettiv e, né l’interesse dei vertici nei miei confronti. Ho preferito liberarmi senza attriti e non intendo fare polemiche con quella che è stata casa mia. In questi mesi c’è stata la cosiddetta decantazione e adesso che la stagione è ricominciata ho ripreso a guardarmi attorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La sera prima dell'ictus ero andato in onda fino a tardi e mi portavo dietro un forte mal di testa. Era in atto la dissecazione della carotide, mia moglie capì": parla ... - Il giornalista racconta il malore del 2019 e l'addio alla Rai: "Non c'erano prospettive né interesse dei vertici"

