La sera prima dell’ictus ero andato in onda fino a tardi e mi portavo dietro un forte mal di testa Era in atto la dissecazione della carotide mia moglie capì | parla Andrea Vianello
Il 25 aprile scorso, giorno del suo compleanno, Andrea Vianello ha annunciato la sua separazione consensuale dalla Rai: “Non è stato semplice. I trentacinque anni passati nel servizio pubblico rimangono. La Rai è davvero un pezzo della mia vita, l’ho amata tanto. Non è stato bello lasciarsi, ma mi sono reso conto che non c’erano prospettiv e, né l’interesse dei vertici nei miei confronti. Ho preferito liberarmi senza attriti e non intendo fare polemiche con quella che è stata casa mia. In questi mesi c’è stata la cosiddetta decantazione e adesso che la stagione è ricominciata ho ripreso a guardarmi attorno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sera - prima
Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore
CANALE 5: GLI SHOW CHIUDONO PRIMA, STRISCIA C’È, VERISSIMO DI SERA APRE AI POLITICI
Bolognina, il medico in prima linea: “Intorno a noi solo spacciatori. E la sera non esce più nessuno”
Non nasconde la tensione, il commissario tecnico Marco Villa, la sera prima del suo debutto sull’ammiraglia azzurra nella prova in linea di un campionato del mondo. - facebook.com Vai su Facebook
Ieri sera prima di un concerto vero, intenso, pieno di passione, schietto, abbiamo donato a #PattiSmith una chitarra elettrica realizzata dai detenuti dal carcere di Secondigliano con i legni delle barche dei migranti. Lei ha capito la forza di quello strumento “c - X Vai su X
“La sera prima dell’ictus ero andato in onda fino a tardi e mi portavo dietro un forte mal di testa. Era in atto la dissecazione della carotide, mia moglie capì”: parla ... - Il giornalista racconta il malore del 2019 e l'addio alla Rai: "Non c'erano prospettive né interesse dei vertici" ... Secondo ilfattoquotidiano.it