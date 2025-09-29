La seduzione del tenore Pavarotti che avrebbe oggi 90 anni

Ilfoglio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Quando Pavarotti canta, il sole si alza sul mondo”. Carlos Kleiber sintetizza con l’acume del genio ciò che Big Luciano ha rappresentato per l’opera lirica, per la musica. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la seduzione del tenore pavarotti che avrebbe oggi 90 anni

© Ilfoglio.it - La seduzione del tenore. Pavarotti, che avrebbe oggi 90 anni

In questa notizia si parla di: seduzione - tenore

seduzione tenore pavarotti avrebbeLa seduzione del tenore. Pavarotti, che avrebbe oggi 90 anni -   Oltre 50 mila persone nella piazza antistante la Cattedrale di Modena l’8 settembre 2007, per il suo funerale. ilfoglio.it scrive

seduzione tenore pavarotti avrebbePavarotti 90, all'Arena di Verona parata di star, anche Tozzi - L'arena di Verona, una delle arene della lirica privilegiate di Luciano Pavarotti, ospiterà il 30 settembre un evento speciale per celebrare il tenore a pochi giorni da quando avrebbe compiuto novant' ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Seduzione Tenore Pavarotti Avrebbe