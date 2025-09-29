La scuola italiana e il problema della sostituzione culturale

Roma, 29 set – Nella scuola statale italiana, negli insegnamenti delle elementari di ogni ordine e grado, presto la maggioranza assoluta degli alunni sarà di religione musulmana. Non è la previsione di un lontano futuro distopico, ma la realtà di un desolante presente, in cui i bambini italiani che frequentano le scuole dell’obbligo sono già ora un’esigua minoranza. Nella periferia milanese da tempo intere classi scolastiche sono frequentate esclusivamente da piccoli fedeli di Allah. I figli degli italiani sono uno o due per classe. Dal Natale al Ramadan. In zone ad alta densità di immigrati islamici, come alcuni distretti industriali del Nord-Est, la presenza di studenti italiani è ormai marginale, intere classi sono frequentate solo da figli di stranieri. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - La scuola italiana e il problema della sostituzione culturale

In questa notizia si parla di: scuola - italiana

Scuola, invece dei meme servono riforme: cosa non funziona davvero nell’istruzione italiana

Lunghe sospensioni delle lezioni a scuola sì, ma il 30% della popolazione italiana non può permettersi neanche una settimana di vacanza

LIBERALMENTE CORRETTO – Il suicidio della scuola italiana

La SCUOLA ITALIANA DI COMIX al CAMPANIA LIBRI FESTIVAL dal 2 al5 ottobre Palazzo Reale Napoli I laboratori si terranno nella Biblioteca Nati per Leggere. - facebook.com Vai su Facebook

Ad Acqui Terme la prima scuola italiana di Arpaterapia - X Vai su X

La scuola italiana ha un grosso problema con l’italiano, scritto - I temi in classe sono sempre meno frequenti, così come lo sono tutti i tipi di scrittura, dalla riflessione al riassunto. Secondo panorama.it

Scuola, il problema delle priorità - Tra chi si occupa di scuola, ricorre sistematicamente l’affermazione che i problemi sono sempre gli stessi, e i decisori politici sembrano incapaci di fissare delle priorità. Si legge su ilsussidiario.net