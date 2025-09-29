La scommessa di Juric esalta l’Atalanta Gol e assist | Sulemana sulle orme di Lookman

Nell’Atalanta di Ivan Juric che sta volando alto, ancora imbattuta con nove punti e dieci gol segnati in cinque giornate, brilla la stella del talento emergente Kamaldeen Sulemana. Il 23enne attaccante ghanese, due reti e un assist nelle ultime due trasferte sui campi di Torino e Juventus, è la rivelazione di questo inizio di stagione nerazzurro. Una scommessa finora vinta dallo stesso Juric che, lo scorso anno, lo ha scoperto nella parentesi sulla panchina del Southampton e lo ha fortemente voluto, come alternativa a Lookman nel ruolo di esterno alto. La dirigenza atalantina lo ha acquistato con un investimento importante da 17 milioni, puntando sulle potenzialità tecniche ancora da esprimere di questo attaccante poco prolifico nel suo biennio ai Saints (4 gol e 7 assist in 74 gare), dopo aver invece segnato di più nella precedente esperienza in Francia, da giovanissimo, con il Rennes (6 gol in 47 gare) e prima ancora in Danimarca con il Nordsjelland (14 gol). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

