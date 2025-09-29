La scaletta e gli ospiti del concerto Napoli Musa Live 2025 in Piazza Plebiscito

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21 il concerto Napoli Musa Live dedicato ai 2.500 anni del capoluogo partenopeo. Gli artisti che saliranno sul palco installato a Piazza Plebiscito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scaletta - ospiti

DOMENICA IN: MARA VENIER E TUTTI I SUPER OSPITI DEL 21 SETTEMBRE. SCALETTA COMPLETA

Cornetto Battiti Live, la scaletta di lunedì 7 luglio: ospiti e location di Ilary Blasi con Alvin

"Battiti Live" al via stasera in tv: cinque serate a tutta musica su Canale 5 con Ilary Blasi e Alvin. La scaletta, gli ospiti. Leggi Amica.it

scaletta ospiti concerto napoliLa scaletta e gli ospiti del concerto Napoli Musa Live 2025 in Piazza Plebiscito - Gli artisti che saliranno sul palco installato a Piazza Plebiscito. Come scrive fanpage.it

scaletta ospiti concerto napoliUna Nessuna Centomila Napoli 2025: la scaletta degli artisti, orari e biglietti - Scopri i dettagli su Una Nessuna Centomila 2025 a Napoli, il concerto del 25 settembre: dalla scaletta degli artisti e degli ospiti ai biglietti. Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Scaletta Ospiti Concerto Napoli