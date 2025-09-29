La scaletta e gli ospiti del concerto Napoli Musa Live 2025 in Piazza Plebiscito
Stasera alle 21 il concerto Napoli Musa Live dedicato ai 2.500 anni del capoluogo partenopeo. Gli artisti che saliranno sul palco installato a Piazza Plebiscito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: scaletta - ospiti
DOMENICA IN: MARA VENIER E TUTTI I SUPER OSPITI DEL 21 SETTEMBRE. SCALETTA COMPLETA
Cornetto Battiti Live, la scaletta di lunedì 7 luglio: ospiti e location di Ilary Blasi con Alvin
"Battiti Live" al via stasera in tv: cinque serate a tutta musica su Canale 5 con Ilary Blasi e Alvin. La scaletta, gli ospiti. Leggi Amica.it
Senza_Cri gli ospiti in scaletta del concerto di Milano - facebook.com Vai su Facebook
#UnaNessunaCentomila – Il Concerto a Napoli per sostenere i centri antiviolenza. Fiorella Mannoia: “Un problema senza soluzioni”: le info, gli ospiti e scaletta. Lo show su Canale 5 con la partecipazione di Amadeus @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/ - X Vai su X
La scaletta e gli ospiti del concerto Napoli Musa Live 2025 in Piazza Plebiscito - Gli artisti che saliranno sul palco installato a Piazza Plebiscito. Come scrive fanpage.it
Una Nessuna Centomila Napoli 2025: la scaletta degli artisti, orari e biglietti - Scopri i dettagli su Una Nessuna Centomila 2025 a Napoli, il concerto del 25 settembre: dalla scaletta degli artisti e degli ospiti ai biglietti. Riporta tag24.it