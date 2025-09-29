Esordio amaro ma incoraggiante per la Scuola Basket Arezzo, che alla prima giornata del campionato di Serie B deve arrendersi al Basketball Club Lucca con il punteggio di 69-84. Al Palasport Estra la squadra di coach Fioravanti ha offerto una prestazione generosa e di carattere, restando a lungo in partita contro un avversario di grande qualità. La sfida si apre su ritmi alti e con ottime percentuali da entrambe le parti: il primo quarto termina sul 23-22 per gli ospiti di coach Olivieri. Nella seconda frazione l’intensità cala, ma la SBA resta in scia, chiudendo all’intervallo lungo sotto di sole tre lunghezze (37-40). 🔗 Leggi su Lortica.it

La SBA lotta ma Lucca passa al Palasport Estra (69-84)