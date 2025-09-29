La Sba lotta con determinazione ma si deve arrendere alla forza di Lucca

La Scuola basket Arezzo cede il passo a Lucca nella prima giornata del campionato di serie B interregionale. Al Palasport Estra la squadra di coach Fioravanti gioca un'ottima partita riuscendo a mettere a lungo in difficoltà i quotati avversari.Prima parte di gara molto piacevole con le due. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

