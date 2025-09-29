La Samb ha trovato il vestito giusto Con il 4-3-3 arrivano gioco e punti

Seconda vittoria consecutiva, successo che torna al Riviera dopo due sconfitte consecutive con Forlì e Carpi. Ma soprattutto una ritrovata compattezza di squadra con il passaggio al 4-3-3. Sembra di rivedere il film dello scorso anno, quando la Samb partì con questo modulo ma senza avere alcun frutto importante. Poi ci fu il passaggio al 4-2-3-1 che praticamente spianò la strada alla promozione in Serie C. A Perugia, però, ecco la svolta tattica di Ottavio Palladini. Tecnico intelligente, ha capito che con i due mediani la Samb soffriva in mezzo al campo lasciando campo e risultati alle avversarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

