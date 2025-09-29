La sagra dell' uva a Misinto

Torna in Brianza uno degli appuntamenti più attesi d'autunno. L'appuntamento è con la quinta edizione della sagra dell'uva a Misinto, il 3, 4 e 5 ottobre, dove nella piazza centrale del paese verranno celebrati i sapori locali, la tradizione e il piacere dello stare insieme.

Ecco qui il programma della Sagra dell'Uva Misinto. Tante iniziative, buon cibo, musica e la vera pigiatura dell'uva.

Sagra dell'Uva 2025 di Misinto, con piatti della cucina lombarda, vino, musica e pigiatura dell'uva per bambini - Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre 2025 torna l'atteso appuntamento con la Sagra dell'Uva di Misinto (Monza e Brianza) a base di musica, divertimento, solidarietà, buon vino e cucina tipica lombarda.

Alla sagra dell'uva si pigia nei tini e si mangia lombardo - Si apre stasera la Sagra dell'Uva: in piazza Pertini è stato allestito un tendone in grado di accogliere fino a 600 persone sedute al tavolo.