La Ryder Cup è ancora dell’Europa Dopo 13 anni battuta l’America in trasferta
Dopo una giornata di emozioni, arriva il successo (15-13) che mancava negli Stati Uniti dal 2012. Shane Lowry imbuca il putt decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ryder - europa
Ryder Cup, l'Europa è fatta: fuori un Hojgaard, dentro il suo gemello
Per l’Europa un solo Højgaard. Ryder Cup, ecco i 12 della missione negli Usa
Ryder Cup, Loro Piana veste ancora una volta l'Europa del grande golf
Ryder Cup 2025, l'Europa prende il largo: ha 7 punti di vantaggio sugli Usa! #SkySport
Ryder Cup 2025: anche la seconda mattinata è a tinte Azzurre. L'Europa ha bissato il punteggio dei foursome di ieri (3 a 1) e si è portata sul 8,5 a 3,5. Le vittorie dei foursome, proprio come a Roma, potrebbero essere le chiavi di volta dell'eventuale vittoria fina