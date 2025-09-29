La Ryder Cup è ancora dell’Europa Dopo 13 anni battuta l’America in trasferta

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una giornata di emozioni, arriva il successo (15-13) che mancava negli Stati Uniti dal 2012. Shane Lowry imbuca il putt decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

