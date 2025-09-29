La Russia perde la guerra elettorale in Moldavia
Per la terza volta in meno di un anno, i moldavi hanno votato massicciamente a favore di un futuro europeo per il loro paese, infliggendo una pesante sconfitto alla Russia che aveva investito ingenti risorse per influenzare le elezioni legislative di ieri e riportare la Moldavia sotto la sua orbita. Questo è un estratto di Europa Ore 7 di lunedì 29 settembre, realizzato da David Carretta con Paola Peduzzi e Micol Flammini, grazie a una partnership con il Parlamento europeo. Per ricevere la newsletter completa, gratis nella tua mail, iscriviti qui Secondo i conteggi preliminari, il partito pro europeo Pas della presidente Maia Sandu ha ottenuto oltre il 46 per cento dei voti e la maggioranza assoluta in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: russia - perde
Raid russo a Nikopol, Kiev perde il caccia intercettato dal nemico. Lukaschenko: “Oreshnik in Bielorussia” (di Alessia Grossi) - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Affari, Brunello #Cucinelli ancora in rosso: -40% dai massimi. È il momento di comprare? Pertento Partners e Morpheus Research accusano il gruppo italiano del super lusso di aver violato le sanzioni in #Russia. E fanno le pulci al bilancio. Il titolo perd - X Vai su X
La Russia perde la guerra elettorale in Moldavia - Si temono altre tentativi per destabilizzare il paese: diversi arresti di russi armati che attraversava ... Secondo ilfoglio.it
Elezioni locali Russia, migliaia di militari candidati. Media: tra loro criminali guerra - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni locali Russia, migliaia di militari candidati. Scrive tg24.sky.it