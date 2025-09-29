la russia perde la guerra elettorale in moldavia

Per la terza volta in meno di un anno, i moldavi hanno votato massicciamente a favore di un futuro europeo per il loro paese, infliggendo una pesante sconfitto alla Russia che aveva investito ingenti risorse per influenzare le elezioni legislative di ieri e riportare la Moldavia sotto la sua orbita. Questo è un estratto di Europa Ore 7 di lunedì 29 settembre, realizzato da David Carretta con Paola Peduzzi e Micol Flammini, grazie a una partnership con il Parlamento europeo. Per ricevere la newsletter completa, gratis nella tua mail, iscriviti qui Secondo i conteggi preliminari, il partito pro europeo Pas della presidente Maia Sandu ha ottenuto oltre il 46 per cento dei voti e la maggioranza assoluta in Parlamento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

