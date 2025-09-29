La Russia ha lanciato un enorme attacco con missili e droni contro obiettivi civili in Ucraina
Ieri in Ucraina almeno quattro persone, tra cui una bambina di dodici anni, sono morte in una massiccia ondata di attacchi notturni della Russia. Oltre quaranta missili e quasi cinquecento droni hanno colpito per dodici ore diverse città. Kyjiv e Zaporizhzhia sono tra le più bersagliate. Ma sono state segnalate esplosioni anche nell’Oblast di Khmelnytskyi e a Sumy. Il sindaco di Kyjiv, Vitali Klitschko, ha fatto sapere che sono stati danneggiati quasi venti edifici diversi, tra cui un edificio di cinque piani che ha subito una «distruzione parziale». L’amministrazione militare della città ha aggiunto che sono stati colpiti sette quartieri: ci sono stati incendi in diverse abitazioni nei distretti esterni alla capitale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
