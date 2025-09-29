La ruota si incastra nei binari paura a Poschiavo per un motociclista tedesco

Sabato mattina a Le Prese un motociclista tedesco di 61 anni è rimasto ferito in un incidente autonomo lungo la strada del Bernina H29. Poco dopo le 10.30 l’uomo stava viaggiando in gruppo in direzione di Poschiavo quando la ruota anteriore della sua moto si è incastrata nei binari della ferrovia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it