La Ruota della Fortuna vincita record da 200mila euro | Gerry Scotti si commuove

. L’ultima puntata de La Ruota della Fortuna ha regalato al pubblico non solo un momento di grande televisione, ma anche una profonda emozione, culminata nella vincita record di 200.000 euro. La protagonista di questa serata indimenticabile è Veronica, una giovane operaia di Udine, la cui storia e il cui trionfo hanno toccato il cuore di milioni di telespettatori, compreso il decano della televisione italiana, Gerry Scotti. La vittoria è stata così inattesa e significativa che ha innescato una reazione estremamente sentita da parte del conduttore. Scotti non è riuscito a trattenere le lacrime di gioia e commozione, una scena che raramente si vede in televisione, soprattutto da parte di un professionista navigato come lui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

ruota fortuna vincita recordGerry Scotti scoppia a piangere per la vincita record a La Ruota della Fortuna: fan in delirio - La trasmissione Mediaset continua a macinare ascolti e adesso anche i video diventano virali: il conduttore non riesce a trattenere le lacrime ... Da corrieredellosport.it

ruota fortuna vincita recordGerry Scotti devastato da Veronica, vincita pazzesca (e storica): cos'è successo a La Ruota della Fortuna - La campionessa lo spiazza e il conduttore scoppia a piangere in diretta: scopri cosa è successo nella puntata di domenica 28 settembre 2025. Si legge su libero.it

