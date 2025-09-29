La Ruota della Fortuna per la prima volta una concorrente si aggiudica la busta contenente 200.000 euro

Ieri su Canale 5, grandi emozioni a “ La Ruota della Fortuna ”. Per la prima volta una concorrente riesce ad aggiudicarsi la busta contenente 200.000 euro.. Veronica, 33enne di San Pietro al Natisone, operaia di un piccolo paese al confine con la Slovenia, arriva alla manche finale con 14.000 euro e alla Ruota delle Meraviglie risponde esattamente a tutti e tre i tabelloni. Grazie alla sua bravura e all’aiuto della fortuna, potendo scegliere tra 3 buste, sceglie quella che contiene la massima vincita: ben 200.000 euro. Con un totale di 214.000 euro, la nuova campionessa è la concorrente ad aver vinto il montepremi più alto fino ad ora. 🔗 Leggi su 361magazine.com

