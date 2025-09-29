LA RUOTA DELLA FORTUNA | CANALE 5 FESTEGGIA I GRANDI ASCOLTI E LE SUPER VINCITE

Ieri su Canale 5, grandi emozioni a “ La Ruota della Fortuna ”. Per la prima volta una concorrente riesce ad aggiudicarsi la busta contenente 200.000 euro. Veronica, 33enne di San Pietro al Natisone, operaia di un piccolo paese al confine con la Slovenia, arriva alla manche finale con 14.000 euro e alla Ruota delle Meraviglie risponde esattamente a tutti e tre i tabelloni. Grazie alla sua bravura e all’aiuto della fortuna, potendo scegliere tra 3 buste, sceglie quella che contiene la massima vincita: ben 200.000 euro. Con un totale di 214.000 euro, la nuova campionessa è la concorrente ad aver vinto il montepremi più alto fino ad ora. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA RUOTA DELLA FORTUNA: CANALE 5 FESTEGGIA I GRANDI ASCOLTI E LE SUPER VINCITE

In questa notizia si parla di: ruota - fortuna

Gerry scotti conquista canale 5 con la ruota della fortuna

La ruota della fortuna a che ora inizia e finisce oggi 17 luglio 2025

Gerry Scotti e il miracolo Ruota della Fortuna. Autentica sorpresa dell'estate tv

Una sannita nella storia della Ruota della Fortuna, Barbara torna a Guardia: “Investirò sui miei figli” - facebook.com Vai su Facebook

La «Ruota della fortuna» di Gerry Scotti, un romanzo popolare: il successo miracoloso (e la sfida degli ascolti con De Martino) - X Vai su X

La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Veronica da Ponteacco (San Pietro al Natisone) e quanto ha vinto stasera 28 settembre? - La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Veronica da Ponteacco (San Pietro al Natisone) e quanto ha vinto stasera 28 settembre? Segnala tag24.it

Gerry Scotti devastato da Veronica, vincita pazzesca (e storica): cos'è successo a La Ruota della Fortuna - La campionessa lo spiazza e il conduttore scoppia a piangere in diretta: scopri cosa è successo nella puntata di domenica 28 settembre 2025. Secondo libero.it