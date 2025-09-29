LA RUOTA DELLA FORTUNA | CANALE 5 FESTEGGIA I GRANDI ASCOLTI E LE SUPER VINCITE

Bubinoblog | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri su  Canale 5, grandi emozioni a “ La Ruota della Fortuna ”. Per la prima volta una concorrente riesce ad aggiudicarsi la busta contenente  200.000 euro. Veronica, 33enne di San Pietro al Natisone, operaia di un piccolo paese al confine con la Slovenia, arriva alla manche finale con 14.000 euro e alla  Ruota delle Meraviglie  risponde esattamente a tutti e tre i tabelloni. Grazie alla sua bravura e all’aiuto della fortuna, potendo scegliere tra 3 buste, sceglie quella che contiene la massima vincita: ben 200.000 euro. Con un totale di  214.000 euro, la   nuova campionessa è la concorrente ad aver vinto il montepremi più alto fino ad ora. 🔗 Leggi su Bubinoblog

