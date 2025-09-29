La Roma soffre ma vince | solidità cinismo e gestione targata Gasperini

Sololaroma.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma di Gian Piero Gasperini non si ferma più. Contro il Verona arriva la quinta vittoria nelle ultime sei gare, la quarta in campionato, che grazie al successo del Milan sul Napoli, vale il primo posto solitario in classifica. Una vittoria dal peso specifico enorme, non solo per la classifica ma anche per il morale: si sblocca l’attacco, ritrova il gol Dovbyk e continua il momento magico di Soulé. Ma non è stata una passeggiata: per portare a casa i tre punti, la Roma ha dovuto stringere i denti, soprattutto nei momenti di sofferenza, affidandosi anche, come sempre, ai miracoli di Svilar. Primo tempo a due facce: Roma brillante, poi in affanno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

la roma soffre ma vince solidit224 cinismo e gestione targata gasperini

© Sololaroma.it - La Roma soffre ma vince: solidità, cinismo e gestione targata Gasperini

In questa notizia si parla di: roma - soffre

La Roma soffre ma vince ancora, battuto 2-0 il Verona: riecco Dovbyk e Soulé in gol, Svilar è un muro

Dovbyk-Soulé: la Roma soffre col Verona, ma vince. Pisa-Fiorentina 0-0 tra le polemiche

Roma-Hellas Verona 2-0: i gol di Dovbyk e Soulé e le parate di Svilar, Gasperini soffre ma vince ancora

roma soffre vince solidit224La Roma soffre ma vince ancora, battuto 2-0 il Verona: riecco Dovbyk e Soulé in gol, Svilar è un muro - 0 il Verona: tornano al gol Dovbyk e Soulé, mentre Svilar salva i giallorossi con parate decisive ... Lo riporta fanpage.it

roma soffre vince solidit224Roma, Gasp trionfa ancora: i giallorossi non si fermano e superano anche l'ostacolo Verona, con Dovbyk e Soulé. - E ad un certo punto compare il faccione di Mel Gibson, sembrava di stare al Sinigaglia, dove le stars hollywoodiane fanno capolino in ogni partita giocata in riva al Lario. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Soffre Vince Solidit224