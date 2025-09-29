I grandi pensatori “globali” che leggevano la storia e i fatti nel loro insieme più ampio sono progressivamente finiti agli inizi degli anni ’60, quando la cultura tecnico- razionale è diventata dominante e ha progressivamente limitato l’analisi dei fatti alla loro misurabilità. Einstein ammoniva: Non tutto ciò che è misurabile conta né tutto ciò che conta è misurabile. Ma non è servito a niente. La fase storica degli anni ’60. Da quegli anni ’60 in cui sembrava che il mondo voltasse pagina per non ripetere gli errori del passato, la ciclicità della storia ha rapidamente accelerato, con la spinta della cultura tecnica che ha finito per rompere i ponti con le scienze orientate a capire i comportamenti umani. 🔗 Leggi su Follow.it

La rivoluzione finanziaria: la fine del gold exchange standard. La moneta domina il mondo