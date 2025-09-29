La rivincita di Josh Un dominio al centro dopo un anno di attesa | Mi sono ritrovato

Sport.quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I colori della Supercoppa sono ancora biancorossi. Per la seconda volta consecutiva, la sesta nella storia della competizione. La stagione che porterà alla fine della gestione tecnica di Ettore Messina inizia da un successo, sofferto in semifinale, netto nell’ultimo atto contro una Pallacanestro Brescia travolta nella ripresa. La firma, forse non a caso, di Josh Nebo. Il centro che segnò il mercato della scorsa estate, prima di giocare solo una decina di partite a causa di un grave infortunio alla spalla. Tutto riparte da lui, che si abbatte sulla fu Leonessa con 10 punti nei primi cinque minuti della ripresa, 18 alla sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la rivincita di josh un dominio al centro dopo un anno di attesa mi sono ritrovato

© Sport.quotidiano.net - La rivincita di Josh. Un dominio al centro dopo un anno di attesa: "Mi sono ritrovato»

In questa notizia si parla di: rivincita - josh

rivincita josh dominio centroLa rivincita di Josh. Un dominio al centro dopo un anno di attesa: "Mi sono ritrovato» - partita "Era teso, ma abbiamo finalmente visto il giocatore che tutti sogniamo". Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rivincita Josh Dominio Centro