La rivincita di Josh Un dominio al centro dopo un anno di attesa | Mi sono ritrovato

I colori della Supercoppa sono ancora biancorossi. Per la seconda volta consecutiva, la sesta nella storia della competizione. La stagione che porterà alla fine della gestione tecnica di Ettore Messina inizia da un successo, sofferto in semifinale, netto nell’ultimo atto contro una Pallacanestro Brescia travolta nella ripresa. La firma, forse non a caso, di Josh Nebo. Il centro che segnò il mercato della scorsa estate, prima di giocare solo una decina di partite a causa di un grave infortunio alla spalla. Tutto riparte da lui, che si abbatte sulla fu Leonessa con 10 punti nei primi cinque minuti della ripresa, 18 alla sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La rivincita di Josh. Un dominio al centro dopo un anno di attesa: "Mi sono ritrovato»

In questa notizia si parla di: rivincita - josh

