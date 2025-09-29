La risposta di Hamas | La resistenza armata è un nostro diritto senza uno Stato Blair inaccettabile sappiamo gestirci da soli
«La resistenza armata è un diritto del popolo palestinese finché esiste l’occupazione. Se il popolo palestinese sarà liberato e verrà creato uno Stato palestinese, allora non ci sarà più bisogno né di resistenza né di armi, e ciò farà parte dell’entità palestinese». Lo ha detto, in un’intervista al canale qatariota Al-Arabi il funzionario di Hamas Tahir al-Nunu. «Tony Blair è una. 🔗 Leggi su Feedpress.me
