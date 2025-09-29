La riqualificazione della riviera | i waterfront della Romagna in vetrina alla Biennale di Roma

Cesena, 29 settembre 2025 – I progetti di riqualificazione dei lungomare nella costa romagnola, sono stati i protagonisti all’ottava Biennale dello Spazio Pubblico svoltasi a Roma. Si è trattato di una vetrina internazionale che ha visto protagonisti architetti, urbanisti ed intellettuali, dibattere sui temi dell’urbanistica e dello spazio pubblico. Tra i partecipanti l’architetto Cristian Gori originario di Bellaria Igea Marina e socio del Rotary Club Cesenatico Mare, il quale assieme all’associazione Waterfront Lab fondata da Franco Giacotti, ha coordinato una speciale sessione sui waterfront. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La riqualificazione della riviera: i waterfront della Romagna in vetrina alla Biennale di Roma

In questa notizia si parla di: riqualificazione - riviera

Riqualificazione Ballarin: affidata la progettazione esecutiva del museo e del padiglione - X Vai su X

Ventimiglia, riqualificazione dell’intersezione tra corso Toscanini e passeggiata Funtanin: approvato il progetto di fattibilità (Foto) "Un intervento necessario, urgente e strategico, in grado di restituire sicurezza e decoro urbano a un’area troppo a lungo tra - facebook.com Vai su Facebook

Emilia-Romagna, la Riviera fa i primi conti amari della stagione: «Giù gli arrivi, meno italiani e turismo mordi e fuggi. Non è declino ma transizione critica» - romagnolo confrontato con quello di Veneto e Toscana: «La Riviera romagnola attrae ancora, ma siamo di fronte a una trasf ... Da corrieredibologna.corriere.it

Romagna, sulla riviera riapre la stagione balneare: le spiagge piene (dove c’era la distruzione) - Non c’è stato il temuto contraccolpo legato ai danni provocati dall’alluvione e al divieto di balneazione circoscritto a alcuni piccolissimi tratti dove l’acqua risulta contaminata dagli scarichi di ... corriere.it scrive