La riqualificazione della riviera | i waterfront della Romagna in vetrina alla Biennale di Roma

Cesena, 29 settembre 2025 – I progetti di riqualificazione dei lungomare nella costa romagnola, sono stati i protagonisti all’ottava Biennale dello Spazio Pubblico svoltasi a Roma. Si è trattato di una vetrina internazionale che ha visto protagonisti architetti, urbanisti ed intellettuali, dibattere sui temi dell’urbanistica e dello spazio pubblico. Tra i partecipanti l’architetto Cristian Gori originario di Bellaria Igea Marina e socio del Rotary Club Cesenatico Mare, il quale assieme all’associazione Waterfront Lab fondata da Franco Giacotti, ha coordinato una speciale sessione sui waterfront. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

