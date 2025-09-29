All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. . Con una vittoria rapida contro Cilic e leggermente più sofferta contro Atmane, Jannik si è infatti assicurato un posto ai quarti di finale del China Open 2025: oggi, lunedì 29 settembre, se la vedrà con Fábián Marozsán, tennista ungherese numero 57 al mondo. A Pechino Sinner, finalista lo scorso anno, è il numero 1 del seeding, dato che lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del ranking mondiale e campione in carica, non difenderà il titolo perché impegnato a Tokyo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La rincorsa di Jannik Sinner a Carlos Alcaraz è ufficialmente cominciata