La rincorsa di Jannik Sinner a Carlos Alcaraz è ufficialmente cominciata
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. . Con una vittoria rapida contro Cilic e leggermente più sofferta contro Atmane, Jannik si è infatti assicurato un posto ai quarti di finale del China Open 2025: oggi, lunedì 29 settembre, se la vedrà con Fábián Marozsán, tennista ungherese numero 57 al mondo. A Pechino Sinner, finalista lo scorso anno, è il numero 1 del seeding, dato che lo spagnolo Carlos Alcaraz, attuale numero 1 del ranking mondiale e campione in carica, non difenderà il titolo perché impegnato a Tokyo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: rincorsa - jannik
Inizia una nuova rincorsa al n.1 per Jannik Sinner. L’aggiunta di Vienna occasione per accorciare su Alcaraz
Jannik Sinner, esordio senza affanni contro Cilic a Pechino. Parte la rincorsa ad Alcaraz, che ha scelto Tokyo
La rincorsa di Jannik Sinner a Carlos Alcaraz è ufficialmente cominciata
Jannik Sinner, esordio senza affanni contro Cilic a Pechino. Parte la rincorsa ad Alcaraz, che ha scelto Tokyo - X Vai su X
Tennis, #sinner: il momento di stanca e gli investimenti sui cambiamenti annunciati, anche nel servizio. Oggi a Pechino la sfida ai quarti contro Marozsan. La rincorsa al numero uno Atp Alcaraz entra nel vivo - facebook.com Vai su Facebook
Sinner, continua la rincorsa a Pechino: Jannik allena il servizio - Il tennista azzurro è impegnato nell'Atp 500 di Pechino, dove ha superato i sedicesimi di finale vincendo all'esordio con Marin C ... msn.com scrive
Jannik riparte dopo la sconfitta in finale all'Us Open, avversario e orari - Parte da Pechino la rincorsa di Jannik Sinner al numero 1 perso dopo la finale dell'Us Open contro Carlos Alcaraz. Si legge su gazzetta.it