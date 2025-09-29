La ricerca illumina Pisa | oltre 200 iniziative e boom di presenze per Bright Night

Pisatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esperimenti, talk, visite guidate e laboratori hanno animato Bright Night, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori che si è celebrata venerdì 26 settembre: 2000 gli studenti che nella mattina hanno partecipato alle attività a loro dedicate e oltre 200 gli eventi in città, organizzati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

