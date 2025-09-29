La resa di Ricci | Il nostro un grande progetto di cambiamento ma i marchigiani hanno scelto la continuità - VIDEO
“Ho fatti i mici complimenti ad Acquaroli facendogli un “in bocca al lupo” per il prossimo mandato. I marchigiani hanno scelto la continuità”. Così Matteo Ricci a risultato ormai definito nella tornata elettorale che ha visto la riconferma di Francesco Acquaroli come presidente regionale. “È. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: resa - ricci
