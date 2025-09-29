La Regione sblocca i fondi per i lavori per collegare Aurelia e porto

VIAREGGIO – La Regione Toscana ha dato il via libera al primo lotto della Via del Mare, l’asse di penetrazione che collegherà la SS1 Aurelia al porto di Viareggio. Una decisione che si traduce in un contributo straordinario da 7 milioni di euro, previsto dall’articolo 27 della legge regionale n. 23 del 7 maggio 2025. Il finanziamento sarà erogato in tre step: 2 milioni nel 2025, 4 milioni nel 2026 e 1 milione nel 2027. Le risorse sono già allocate nel bilancio regionale e serviranno a dare concretezza a un’opera attesa da anni, pensata per facilitare i collegamenti e migliorare l’accesso all’area portuale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it