La Recanatese si fa male da sola Primi tre punti per il San Marino

Recanatese 0 San Marino 2 RECANATESE (4-2-3-1): Zagaglia; Giusti, Cocino, Fiumanò, Mordini; Carano (15'st Domizi), Ferro; Re (32'pt Fioravanti), Ciccanti (15'st Di Francesco), Capanni (32'st Pierfederici); D'Angelo (1'st Lovotti). A disp. Paoltroni, Morichetta, Gori, Pesaresi. All. Savini. SAN MARINO: Meli; Stickler (22'st Provazza), Lecchi (43'st D'Antona); Tosi (15'st Brighi), Agustin Alè, Pericolini; Useini, Maimone (1'st Gulinatti), Babbi (34'st Giacomini), Visconti, Gasperoni. A disp. Dighionno, Golfarelli, Menini, Merlonghi. All. Malgrati. Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale. Reti: 10' st Visconti, 33' Babbi.

Giuseppe Bellusci si trasferisce a titolo definitivo al Trodica. Lo ringraziamo per quello che ha fatto per la Recanatese, è stato un onore avere un giocatore con il suo curriculum a Recanati e gli auguriamo il meglio per il proseguimento della sua carriera

