La Pubblica Assistenza studia il futuro Pronto l’adeguamento alla legge regionale per garantire le attività

La Spezia, 29 settembre 2025 – Una corsa contro il tempo per adeguarsi alla nuova legge regionale che entrerà in vigore dal 1 ottobre. La Pubblica Assistenza della Spezia ha avviato il percorso di separazione tra le attività di trasporto parasanitario e quella dei servizi funebri che verrebbero preclusi dalla nuova legge. Per questo oggi in consiglio regionale verrà concessa una proroga tecnica per consentire la formalizzazione della nuova ragione sociale. La Pubblica Assistenza è attualmente un ente pubblico non economico con finalità di carattere sociale o assistenziale e proprio per questo non può attuare una trasformazione in una società di capitali oppure persone come previsto dall’articolo 6 della legge che disciplina proprio i requisiti per poter svolgere i servizi funerari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

