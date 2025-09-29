La protesta delle tende per Gaza davanti al Comune di Milano

29 set 2025

Una decina di tende piantate davanti a Palazzo Marino per chiedere la fine dell'assedio di Gaza e la salvaguardia della Sumud Flotilla, la flotta di imbarcazioni che sta portando aiuti umanitari in Palestina. Così il sindacato USB e Potere al Popolo hanno deciso di protestare davanti alla sede. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

