La protesta dei residenti contro la vendita dello stadio San Siro

Campanacci e trombe da stadio contro la vendita di San Siro. Cosi i comitati di cittadini e residenti hanno protestato per la cessione del Meazza alle società di Milan e Inter. Mentre in consiglio comunale maggioranza e opposizione si confrontano sulla vendita dello storico impianto, all'esterno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

