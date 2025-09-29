La protesta dei residenti contro la vendita dello stadio San Siro

Milanotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campanacci e trombe da stadio contro la vendita di San Siro. Cosi i comitati di cittadini e residenti hanno protestato per la cessione del Meazza alle società di Milan e Inter. Mentre in consiglio comunale maggioranza e opposizione si confrontano sulla vendita dello storico impianto, all'esterno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: protesta - residenti

La protesta dei residenti: “Via Montale invasa dai topi”

Salerno, nuove strisce blu lungo il fiume Irno: scatta la protesta dei residenti

Napoli, lavori di scavo notturni all’Arenella: scoppia protesta dei residenti

Nuova protesta contro la gentrificazione a Città del Messico - Nuova protesta dei residenti, ieri a Città del Messico, contro quella che descrivono come una gentrificazione dilagante che sta sfrattando la popolazione locale e limitando l'accesso agli alloggi per ... Segnala ansa.it

Parcheggi, dal Pigneto all'Eur è rivolta contro il piano del Comune per le nuove strisce blu - Il piano del Comune di Roma per 30mila nuovi posti auto a pagamento ha scatenato l’opposizione e, in diversi casi, anche i residenti. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Protesta Residenti Contro Vendita