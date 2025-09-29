La protesta degli attivisti Pro Pal davanti alla sede di Leonardo a Nerviano

29 set 2025

Sette attiviste di Palestine Action Italia e Ultima Generazione hanno bloccato l'ingresso principale della sede della Leonardo incatenandosi al cancello ed esponendo striscioni con scritto "Palestina Libera”. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

