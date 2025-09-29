la promessa di giovanni allevi nonostante le statiche dicano che ho due anni di vita

Tre anni fa a Giovanni Allevi è stato diagnosticato un mieloma multiplo, una forma di tumore del sangue che colpisce il midollo osseo. Da allora il pianista e compositore marchigiano, oggi 56 anni, si è sottoposto a 23 infusioni endovenose di un farmaco specifico per il rinforzo delle ossa. «Mi fa stare male per dieci giorni, sbarellato direi, come se avessi la febbre. Anche il dolore alle ossa aumenta», ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. «Ma l’effetto è quello di rinforzare il tessuto osseo. Non è chemioterapia, è un’altra cosa». Filosofia e resilienza. Il musicista non nega la fatica del percorso, ma sceglie di affrontarlo con un approccio filosofico: «Quando la malattia ti cambia la vita, hai due possibilità: cedere alla disperazione o resettare tutto e guardare alla vita col sorriso, nonostante dolore e paura. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

