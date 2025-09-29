La Promessa anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2025 | Jana è incinta affari in crisi per Alonso Cruz attacca Curro guarda ad Ángela
Jana rivela a Manuel di essere incinta, ma la gioia si scontra con nuove tensioni familiari. Sul fronte economico, Alonso incassa un rifiuto che pesa: il signor Durán si sfila dalla trattativa dopo il matrimonio “scomodo” del figlio. Intanto Cruz punta il dito contro Jana, mentre tra i giovani nasce un triangolo che promette scintille: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni
Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio
La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono
La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia
La Promessa, anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: il nuovo matrimonio simbolico di Jana e Manuel I novelli sposi si lasciano trasportare in un momento carico d'amore dagli anziani Antonio e Nica. Ecco cosa succederà nella soap iberica - facebook.com Vai su Facebook
La Promessa, anticipazioni del mese di ottobre: Manuel scopre che Jana è morta • La morte di Jana ha lasciato il segno su tutti: personaggi e telespettatori. Ecco gli ultimi sviluppi della trama. - X Vai su X
La Promessa, anticipazioni 6-12 ottobre: Jana rivela di essere incinta, Alonso disperato - Le anticipazioni dei nuovi episodi de La Promessa in programma dal 6 al 12 ottobre in prima visione italiana su Rete 4 rivelano che Jana scoprirà di essere in dolce attesa e correrà subito da Manuel ... Si legge su it.blastingnews.com
La Promessa Anticipazioni 12 settembre 2025: Arriva Leocadia, l'incubo di Cruz! - Tra le mura de La Promessa farà il suo ingresso Leocadia de Figueroa, l’ex migliore amica della marchesa. Lo riporta comingsoon.it