La Promessa anticipazioni dal 6 al 12 ottobre 2025 | Jana è incinta affari in crisi per Alonso Cruz attacca Curro guarda ad Ángela

Jana rivela a Manuel di essere incinta, ma la gioia si scontra con nuove tensioni familiari. Sul fronte economico, Alonso incassa un rifiuto che pesa: il signor Durán si sfila dalla trattativa dopo il matrimonio “scomodo” del figlio. Intanto Cruz punta il dito contro Jana, mentre tra i giovani nasce un triangolo che promette scintille: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

