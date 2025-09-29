La Promessa anticipazioni 30 settembre | Cruz è infuriata un nuovo scandalo travolge i Luján

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Jana e Manuel ascoltano commossi la storia d'amore di Antonio e Nica. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: il mistero sulle origini di Jana rischia di scatenare uno scandalo mediatico. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Antonio, un anziano contadino dall'animo nobile, si para davanti a Jana e Manuel con un fucile ma ben presto li invita a casa sua per offrire conforto.

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

