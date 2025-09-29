La Promessa Anticipazioni 30 settembre 2025 | Cruz è indignata ed è tutta colpa di Jana e di Alonso!

La Promessa ci aspetta con un nuovo episodio ricco di novità soprattutto per Jana e Manuel, alle prese con due nuove conoscenze. Ecco le anticipazioni della puntata in onda il 30 settembre 2025. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 30 settembre 2025: Cruz è indignata ed è tutta colpa di Jana... e di Alonso!

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio

La Promessa Anticipazioni: Romulo dice addio, segreti e passioni esplodono

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

La Promessa, anticipazioni dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: il nuovo matrimonio simbolico di Jana e Manuel I novelli sposi si lasciano trasportare in un momento carico d'amore dagli anziani Antonio e Nica. Ecco cosa succederà nella soap iberica - facebook.com Vai su Facebook

La Promessa, anticipazioni del mese di ottobre: Manuel scopre che Jana è morta • La morte di Jana ha lasciato il segno su tutti: personaggi e telespettatori. Ecco gli ultimi sviluppi della trama. - X Vai su X

La Promessa Anticipazioni 30 settembre 2025: Cruz è indignata ed è tutta colpa di Jana... e di Alonso! - La Promessa ci aspetta con un nuovo episodio ricco di novità soprattutto per Jana e Manuel, alle prese con due nuove conoscenze. Si legge su comingsoon.it

La Promessa, anticipazioni martedì 30 settembre 2025: Cruz è furiosa contro i giornali - Cruz è furiosa contro i giornali perché, come vedremo in queste anticipazioni de La Promessa, riguardanti la puntata che andrà in onda il giorno martedì 30 settembre 2025, usciranno notizie riguardant ... Segnala msn.com