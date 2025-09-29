La Procura indaga sul Concorso Oss della Regione Campania per 1274 assunzioni | c'è l'esposto
Ombre sul concorso della Regione per Oss dopo le parole del Governatore De Luca che ha parlato di "sospetta compravendita dei posti anche a 15mila euro". Il parlamentare Borrelli ha presentato un esposto in Procura.
La Procura indaga sul Concorso Oss della Regione Campania per 1274 assunzioni: c'è l'esposto - Ombre sul concorso della Regione per Oss dopo le parole del Governatore De Luca che ha parlato di "sospetta compravendita dei posti anche a 15mila ..."
Stop a concorso Oss, deputato deposita esposto in Procura Napoli - Un'indagine "approfondita" per accertare l'eventuale esistenza "di fenomeni corruttivi, di truffa, di abuso d'ufficio o di altre fattispecie penali legate allo svolgimento del concorso".