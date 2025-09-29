La procedura da seguire per il riconoscimento
Riconoscere un veicolo come “d’epoca” o più precisamente come "di interesse storico e collezionistico" (come definito dal Codice della Strada) è un processo che richiede il rispetto di precisi criteri e l’iscrizione a un registro storico ufficiale. Il primo passo è iscriverti a un club federato che sia riconosciuto dall’ente principale. L’elenco dei club è disponibile sui siti ufficiali dell’ASI e della FMI. L’iscrizione al club è obbligatoria e permette di avviare la pratica. Sarà necessario pagare una quota associativa annuale sia per il club che per l’ente principale (ASI o FMI). Ottenuta l’iscrizione al club sarà necessario raccogliere e presentare la documentazione necessaria per la richiesta del Certificato di Rilevanza Storica (CRS). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: procedura - seguire
Pratiche pensionistiche, il Ministero attiva il monitoraggio per i compensi ATA: scadenza 31 agosto, ecco la procedura SIDI che le scuole devono seguire. NOTA
FC 26, come scaricare la Beta e giocarci prima di tutti: bisogna seguire questa procedura
Come partecipare al programma Reazione a Catena? La procedura da seguire per prendere parte al programma Rai
Buongiorno ma in piattaforma futura quale e il procedimento corretto da seguire in rendicontazione prima si fa salva in bozza e poi completa e salva? Ogni volta mi tocca reinserire dati già inserito non so dove sbaglio anche il simbolo spunta e monete oggi so - facebook.com Vai su Facebook
La procedura da seguire per il riconoscimento - Riconoscere un veicolo come “d’epoca” o più precisamente come "di interesse storico e collezionistico" (come definito dal Codice della ... Riporta msn.com
Novità riconoscimento invalidità e legge 104: le FAQ dell’INPS - Con la fase 2 della sperimentazione sulla riforma della disabilità, cambiano per i cittadini le procedure per richiedere il riconoscimento dell’invalidità e della legge 104 ... Riporta disabili.com