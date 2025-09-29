la procedura da seguire per il riconoscimento

Riconoscere un veicolo come “d’epoca” o più precisamente come "di interesse storico e collezionistico" (come definito dal Codice della Strada) è un processo che richiede il rispetto di precisi criteri e l’iscrizione a un registro storico ufficiale. Il primo passo è iscriverti a un club federato che sia riconosciuto dall’ente principale. L’elenco dei club è disponibile sui siti ufficiali dell’ASI e della FMI. L’iscrizione al club è obbligatoria e permette di avviare la pratica. Sarà necessario pagare una quota associativa annuale sia per il club che per l’ente principale (ASI o FMI). Ottenuta l’iscrizione al club sarà necessario raccogliere e presentare la documentazione necessaria per la richiesta del Certificato di Rilevanza Storica (CRS). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

