La prevenzione in piazza a Como | visite vaccini test rapidi e check-up gratuiti | ecco dove e quando

Como torna a parlare di salute in centro città: mercoledì 1 e sabato 4 ottobre la seconda edizione de “La prevenzione in piazza” porterà specialisti, test e visite gratuite nelle principali piazze cittadine.Ecco il programma:Porta Torre: punto di partenza con screening, misurazioni di pressione e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: prevenzione - piazza

Ciechi e ipovedenti, la prevenzione va dai cittadini: unità mobile oftalmica a piazza Cairoli

In piazza il van della Croce Rossa per le visite gratuite di prevenzione dei tumori della pelle

Telefono Amico Modenese in piazza per la Prevenzione del Suicidio: eventi e iniziative di sensibilizzazione

Manovre salvavita e prevenzione cardiovascolare, la Croce Verde Intemelia scende in piazza per sensibilizzare Ventimiglia (Foto) In occasione della Giornata Mondiale del Cuore - facebook.com Vai su Facebook

La prevenzione in piazza a Como: visite, vaccini, test rapidi e check-up gratuiti: ecco dove e quando - Screening, misurazioni di pressione e glicemia, test rapidi e ancora elettrocardiogrammi, consulenze cardiologiche: tutto il programma del 1 e 4 ottobre ... Si legge su quicomo.it

La prevenzione in piazza: doppio appuntamento mercoledì 1 e sabato 4 ottobre - Una giornata per promuovere la cultura della salute, per sottolineare l’importanza della prevenzione e la necessità di ... Scrive valtellinanews.it