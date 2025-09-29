La premier Meloni scrive ai sindaci e Federlazio approva | Ecco quello che serve per far ripartire l' economia del basso Lazio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto ai sindaci della consulta del Lazio Meridionale e Federlazio accoglie con attenzione la missiva. Il riconoscimento da parte del Governo delle difficoltà produttive e occupazionali di Latina e Frosinone e la chiara apertura verso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Ancona, l'assist della premier Meloni: «Anche le Marche nella Zes. Senza di voi il made in Italy non esisterebbe»

La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani

L?agenda rovente delle Marche: con Mattarella c?è pure Meloni. Capo dello Stato e premier mercoledì ad Albacina per il centenario di Merloni

La premier #Meloni ha definito "sagge" le parole dl presidente #Mattarella sulla missione #GlobalSumudFlotilla. Il ministro #Tajani ha parlato con la portavoce italiana, e chiarisce: "Abbiamo spiegato quali sono i rischi"

Per Giorgia Meloni la Sumud Flotilla è "irresponsabile". Per noi irresponsabile è la premier.

Zes, pressing dei sindaci del Cassinate: la risposta del presidente Meloni - La premier esclude al momento la possibilità di includere le province di Frosinone e Latina nella Zes Unica, ma apre alla possibilità di misure alternative ... Riporta ciociariaoggi.it

Global Sumud Flotilla, Giordani scrive alla premier Meloni: «Va protetta e difesa. Gli attacchi sono uno scempio inaccettabile» - Sergio Giordani si schiera con la Flotilla e chiede protezione alla premier Giorgia Meloni. Da ilgazzettino.it