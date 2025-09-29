La porta magica su rai 2 | storie e protagonisti della prima settimana con andrea delogu
ripresa della seconda stagione di la porta magica su rai 2. Da lunedì 29 settembre, alle ore 17:00, torna in onda su Rai 2 La Porta Magica, il programma dedicato alle storie di persone comuni che desiderano affrontare un percorso di trasformazione personale. La conduttrice Andrea Delogu guida gli ospiti attraverso esperienze di vita significative, accompagnandoli nel loro cammino verso il cambiamento e il rinnovamento. Il format si distingue per l’attenzione alle emozioni autentiche e alla volontà di riscoprire sé stessi. le caratteristiche principali del programma. Il format de La Porta Magica si focalizza sul raccontare le vicende di individui con desideri profondi di miglioramento personale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
