La porta magica | racconti della prima settimana del secondo show di Delogu
Dal 29 settembre 2025, riprende con una nuova stagione il programma televisivo La Porta Magica, che si propone di raccontare storie di rinascita e trasformazione personale. La trasmissione, visibile dal lunedì al venerdì alle ore 17:00 su Rai 2, continua a essere un punto di riferimento per coloro che desiderano condividere esperienze di cambiamento e trovare ispirazione attraverso percorsi di crescita individuale. la seconda edizione de la porta magica: focus su storie di rinascita. conduttore e struttura del programma. Sulla guida del programma c’è sempre Andrea Delogu, che ha condotto anche la prima stagione, andata in onda a partire da ottobre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: porta - magica
Porta Magica torna su Rai 2: Andrea Delogu riapre il varco del mistero
Dalla Porta Magica alla Villa di Massenzio: gli itinerari culturali di fine agosto a Roma
Andrea Delogu e Luigi Bruno si sono lasciati dopo quattro anni d’amore: la conduttrice pronta per “Ballando con le stelle” e “La porta magica”
!La grande famiglia de La Porta Magica sta per tornare! L’obiettivo sempre lo stesso: colorare i nostri pomeriggi con racconti, storie e occasioni uniche di Da lunedì 29, ore 17.00 su #Rai2 e #RaiPlay! @andreadelogu - X Vai su X
Rai2. . !La grande famiglia de La Porta Magica sta per tornare! L’obiettivo sempre lo stesso: colorare i nostri pomeriggi con racconti, storie e occasioni uniche di Da lunedì 29, ore 17.00 su #Rai2 e #RaiPlay! Andrea Delogu - facebook.com Vai su Facebook
La Porta Magica, al via la seconda edizione dello show di Delogu: le storie della prima settimana - Si riapre lo studio del format di Andrea Delogu dedicato alle storie delle persone comuni. Lo riporta maridacaterini.it
La Porta Magica su Rai 2, Andrea Delogu apre il sipario: tutte le storie e i protagonisti della prima settimana - Andrea Delogu torna su Rai 2 con la nuova edizione de La Porta Magica, il programma che mette al centro le storie di persone comuni. msn.com scrive