La porta magica | racconti della prima settimana del secondo show di Delogu

Dal 29 settembre 2025, riprende con una nuova stagione il programma televisivo La Porta Magica, che si propone di raccontare storie di rinascita e trasformazione personale. La trasmissione, visibile dal lunedì al venerdì alle ore 17:00 su Rai 2, continua a essere un punto di riferimento per coloro che desiderano condividere esperienze di cambiamento e trovare ispirazione attraverso percorsi di crescita individuale. la seconda edizione de la porta magica: focus su storie di rinascita. conduttore e struttura del programma. Sulla guida del programma c’è sempre Andrea Delogu, che ha condotto anche la prima stagione, andata in onda a partire da ottobre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

