La polizia festeggia San Michele il suo santo patrono
Anche a Milano è stato celebrato San Michele Arcangelo, il patrono della polizia. La ricorrenza, istituita da Papa Pio XII nel 1949, ricorda la figura dell’Arcangelo, simbolo della vittoria del bene sul male. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
La Polizia di Stato festeggia San Michele Arcangelo con la solidarietà
La polizia festeggia il patrono San Michele, benedizione degli equipaggi in piazza Duomo
SAP VERCELLI - La Polizia di Stato festeggia il suo patrono San Michele Arcangelo Articolo completo su: https://www.vercellioggi.it/sap-vercelli-la-polizia-di-stato-festeggia-il-suo-patrono-san-michele-arcangelo/
La Polizia di Stato festeggia San Michele Arcangelo con la solidarietà https://ift.tt/0Gf9APp https://ift.tt/R6FQXwf
Festa della Polizia di Stato di San Michele Arcangelo, a Napoli don Mimmo Battaglia celebra la messa - La Festa di San Michele della Polizia di Stato nella Chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli: messa celebrata da don Mimmo Battaglia ... Scrive fanpage.it
San Michele, la festa della Polizia: tra celebrazioni, sicurezza e le pizze inclusive di PizzAut - La Polizia di Stato celebra oggi San Michele Arcangelo, suo Patrono, con una giornata di eventi che intrecciano ... Secondo ilfattoquotidiano.it