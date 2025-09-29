La polizia festeggia San Michele Arcangelo | Il suo ricordo rinnova l' impegno nei confronti della collettività
San Michele Arcangelo, patrono della polizia, è stato festeggiato oggi con una messa celebrata alla Magione dal cappellano provinciale don Massimiliano Purpura, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei familiari delle vittime, del personale in servizio e di una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: polizia - festeggia
“Meglio tardi che mai”: Ghali prende la patente a 32 anni e festeggia. I fan ironici: “Proverai le prime uscite, i primi fermi della polizia, tutto questo non ha età”
La Polizia di Stato festeggia San Michele Arcangelo con la solidarietà
La polizia festeggia il patrono San Michele, benedizione degli equipaggi in piazza Duomo
LA POLIZIA DI STATO FESTEGGIA IL SUO SANTO PATRONO SAN MICHELE ARCANGELO ? Lunedì 29 settembre 2025 la Polizia di Stato celebrerà la ricorrenza di San Michele Arcangelo, proclamato Santo Patrono della Polizia di Stato il 29 settembre 194 - facebook.com Vai su Facebook
La Polizia di Stato festeggia San Michele Arcangelo con la solidarietà https://ift.tt/0Gf9APp https://ift.tt/R6FQXwf - X Vai su X
San Michele, la festa della Polizia: tra celebrazioni, sicurezza e le pizze inclusive di PizzAut - La Polizia di Stato celebra oggi San Michele Arcangelo, suo Patrono, con una giornata di eventi che intrecciano ... Da ilfattoquotidiano.it
San Michele, la Polizia di Stato festeggia il suo Patrono nella chiesa di San Martino a Brozzi - La Polizia di Stato fiorentina ha celebrato il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una Santa Messa officiata questa mattina nella ... Come scrive piananotizie.it