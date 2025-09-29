La polizia di Stato di Chieti celebra il patrono San Michele Arcangelo FOTO
Anche la polizia di Stato di Chieti, nella giornata di lunedì 29 settembre, ha celebrato San Michele Arcangelo, suo santo patrono. Il questore Leonida Marseglia ha deposto una corona al cippo commemorativo dei caduti della polizia di Stato; successivamente, a Vasto, è stata celebrata la Santa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
