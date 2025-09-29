La Polizia celebra il patrono San Michele Arcangelo nella chiesa di don Peppe Diana | LE FOTO

Casertanews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Chiesa di San Nicola di Bari a Casal di Principe, dove venne ucciso don Peppe Diana, si è tenuta la Santa Messa in occasione della festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Alla celebrazione hanno partecipato autorità civili, politiche e religiose, i rappresentanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: polizia - celebra

La polizia locale di Chieti celebra i 160 anni con una visita guidata nei luoghi simbolo della città

“Incallito criminale è stato scovato nella sua tana e finalmente assicurato alla giustizia”: la Polizia di Stato celebra così la giornata internazionale del gatto

Montemesola celebra San Michele Arcangelo: la Polizia di Stato e i Fucilieri dell’Aria scortano il simulacro

polizia celebra patrono sanFesta della Polizia di Stato di San Michele Arcangelo, a Napoli don Mimmo Battaglia celebra la messa - La Festa di San Michele della Polizia di Stato nella Chiesa di San Giovanni a Carbonara a Napoli: messa celebrata da don Mimmo Battaglia ... Come scrive fanpage.it

polizia celebra patrono sanCasal di Principe, Polizia di Stato celebra il patrono San Michele Arcangelo - La chiesa di San Nicola di Bari, a Casal di Principe (Caserta), ha ospitato la santa messa in occasione della festività di San Michele Arcangelo, patrono ... Si legge su pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Polizia Celebra Patrono San